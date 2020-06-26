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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استخدام «رمديسيفير» في علاج حالات كورونا الحرجة بمستشفيات العزل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:30 م
علاج رمديسيفير إيفا
علاج رمديسيفير إيفا فارما
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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بدأت عدد مستشفيات العزل الصحي المصرية، مساء اليوم، في استخدام علاج «رمديسيفير إيفا فارما» المستخدم في علاج الحالات الحرجة المُصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بعدما تسلم مستشفيات العزل «الدفعة الأولى» من الدواء.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب لشركة «إيفا فارما» إن الدفعة تتضمن 1100 عبوة تبرعت بها «إيفا» لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي المستخدمة في علاج مرضى كورونا، إسهامًا منها في جهود تلك الجهات الوطنية في مكافحة انتشار الفيروس في مصر، وعلاج الآلاف من المصابين.

وأوضح «أرمانيوس» في تصريحات صحفية له اليوم، أنه يتوقع إسهام الدواء في تخفيض مدة شفاء المريض، وبالتالي بقائه في مستشفيات العزل للثلث، مع إسهامه في تخفيض مدة البقاء على أجهزة التنفس الصناعي، والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعن المستشفيات التي تسلمت الدواء، قال إنها تضم كلًا من مستشفى أبو خليفة النموذجي، وقصر العيني، والعجوزة النموذجي، وزايد آل نهيان، والعبور، و15 مايو، وعين شمس التخصصي، ومستشفيات وجهات أخرى.

وشدد على أن «رمديسيفير إيفا فارما» لن يستخدم في حالات العزل المنزلي، ويجب أن يستخدم في المستشفيات وتحت إشراف طبي.

وأكد أن الدواء لن يتواجد إلا في مستشفيات العزل الصحي المُصرح لها باستقبال حالات كورونا، وأن أي طرف يدعي أن بحوزته الدواء للاستخدام خارج المستشفيات ليس سوى «نصاب».

ولفت إلى التزام «إيفا فارما» بتسليم أية كميات دوائية تُطلب منها من «رمديسيفير» للمستشفيات المصرية، بالإضافة لتفاوضها مع عدد من البلدان لتصدير الدواء لها في الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أنها تضم دول من شرق أوروبا وإفريقيا ودول عربية.

وأشار إلى أن المريض الواحد يأخذ ما بين 6 إلى 10 حقن من العقار خلال فترة علاجه.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للعقار تبلغ 16 ألف حقنة يوميًا، بمعدل يصل لنصف مليون حقنة شهريًا، مع استعداد الشركة لإجراء توسعات عاجلة لزيادة الإنتاجية من الدواء حال الحاجة لذلك.
علاج رمديسيفير إيفا فارما
علاج رمديسيفير إيفا فارما
علاج رمديسيفير إيفا فارما
علاج رمديسيفير إيفا فارما
علاج رمديسيفير إيفا فارما
علاج رمديسيفير إيفا فارما

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