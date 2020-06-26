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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفارة مصر بواشنطن: مساهماتنا مع الأمم المتحدة تعكس الالتزام المستمر تجاهها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:29 م
السفارة المصرية
السفارة المصرية بالولايات المتحدة
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أكدت السفارة المصرية بالولايات المتحدة أن سجل مساهمات مصر في عمليات حفظ السلام وكذلك دعم الجهود التنموية والإنسانية لمختلف وكالات الأمم المتحدة يعكس التزامها المستمر تجاه المنظمة الدولية كضامن للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في منشور بثته سفارة مصر بالولايات المتحدة اليوم (الجمعة) بمناسبة الذكرى الـ 75 لمشاركة مصر كأحد الأعضاء المؤسسين الخمسين الذين وقعوا على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في يوم 26 يونيو عام 1945.

وأكدت السفارة المصرية أن التزام مصر بالتعددية هو أحد أركان الدبلوماسية المصرية، مشيرة إلى أن مصر تتطلع إلى المزيد من سنوات العمل معًا من أجل عالم أفضل.

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