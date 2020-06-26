سفارة مصر بواشنطن: مساهماتنا مع الأمم المتحدة تعكس الالتزام المستمر تجاهها

أكدت السفارة المصرية بالولايات المتحدة أن سجل مساهمات مصر في عمليات حفظ السلام وكذلك دعم الجهود التنموية والإنسانية لمختلف وكالات الأمم المتحدة يعكس التزامها المستمر تجاه المنظمة الدولية كضامن للسلم والأمن الدوليين.جاء ذلك في منشور بثته سفارة مصر بالولايات المتحدة اليوم (الجمعة) بمناسبة الذكرى الـ 75 لمشاركة مصر كأحد الأعضاء المؤسسين الخمسين الذين وقعوا على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في يوم 26 يونيو عام 1945.وأكدت السفارة المصرية أن التزام مصر بالتعددية هو أحد أركان الدبلوماسية المصرية، مشيرة إلى أن مصر تتطلع إلى المزيد من سنوات العمل معًا من أجل عالم أفضل.