عمرو موسي: عقار أفيجان أثبت فاعليته في علاج مصابي كورونا

قال الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب للشركة المصرية المنتجة لعقار أفيجان، إنه تم تصنيع حقن أفيجان لمستشفيات وزارة الصحة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، متابعًا: "سنصنع منه أقراص للعزل المنزلي".وأضاف العضو المنتدب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن فاعلية العقار تظهر إذا تم علاج مصاب كورونا به مبكرًا منذ التشخيص الأول.كما أوضح أن عقار أفيجان يحسن الأعراض في وقت أقل، وأثبت فاعلية بعد تعاطيه بأيام، لافتًا إلى أن قدرة الشركة على التصنيع تستطيع أن تكفي حاجة الشعب المصري وتكفي للتصدير.