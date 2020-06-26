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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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إصابة محمد عواد حارس الزمالك بكورونا
الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:20 م
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أعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابته بفيرس كورونا المستجد.
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