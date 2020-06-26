إطلاق صاروخين من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

أُطلق صاروخين من قطاع غزة المحاصر، منذ قليل، سقط أحدهما في أرض فارغة بمنطقة الغلاف، والآخر داخل حدود القطاع.ودوت منذ قليل صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، حسبما نشر موقع "حدشوت بتاخون سدي" الإسرائيلي.ولم تجر بطاريات منظومة القبة الحديدية أي اعتراضات للصاروخين.على الجانب الآخر، وصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، لمناقشة ملف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار.ويضم الوفد كلا من ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى تل أبيب، وآفي بركوفيتش المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وسكوت فايث عضو اللجنة المشتركة "أمريكية إسرائيلية" لرسم خرائط الضم.وقال مسئول أمريكي مطلع إن الوفد سيبقى عدة أيام داخل إسرائيل لبحث مخطط فرض السيادة، ولقاء العديد من المسئولين.ويسعى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى تنفيذ مخطط فرض السيادة بحلول شهر يوليو المقبل.وهدد أبوعبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، بأن تنفيذ مخطط الاحتلال يعد إعلان حرب.