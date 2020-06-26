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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس النمسا: الأمم المتحدة أرست حجر الأساس لتعاون دولي ناجح

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:15 م
الرئيس النمساوي
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
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أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أهمية الاحتفال، اليوم، بالذكرى 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية أرست حجر الأساس "لتعاوننا الدولي الناجح اليوم مع كل دول العالم".

وقال الرئيس النمساوي- في تصريحات، اليوم الجمعة، بهذه المناسبة- إن "مجتمعنا الدولي يواجه تحديات كبيرة أهمها وباء كورونا وحل أزمة المناخ، وإحلال السلام والقضاء على الفقر في العالم".

وأضاف "أنه لا يسعنا إلا أن نواجه هذه التحديات معا في تعاون وثيق وبناء بين جميع البلدان"، مشيرا إلى أن النمسا عضو في المنظمة العالمية منذ 65 عاما وتفخر باستضافة أحد مقار الأمم المتحدة.

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