بكري: «الوزراء» يستجيب لرعاية مريض سكري معاق هجرته زوجته وأولاده

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس الوزراء استجاب إلى حالة الشاب محمد عبدالتواب ثابت المقيم في القاهرة والتي تمت إذاعتها في برنامج «حقائق وأسرار».وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة الشكاوى في مجلس الوزراء قالت إن مسئولي وزارة التضامن قامت ببحث ودراسة الحالة التي تمت إذاعتها عبر البرنامج في حلقة الأمس.وأضاف بكري أنه تبين من خلال وزارة التضامن أن المواطن صاحب الشكوى مطلق وله 4 أبناء ويعيش بمفرده في حجرة إيجار مقابل 150 جنيها شهريا ولا يوجد بها أثاث سوى السرير، كما أنه يعاني من مرض السكر ما أدى إلى بتر ساقه اليسرى كاملة وإعاقة في اليد اليسرى ولا يوجد أحد يقوم برعايته ولا يعرف مكان طليقته وأبنائه.وأوضح بكري، أن مجلس الوزراء قام باعتماد صرف مساعدة ملحة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمبلغ 350 جنيها لمدة 6 أشهر لحين انتهاء إجراءات معاش والده، وتم اعتماد مبلغ 500 جنيه لمدة 6 أشهر من جمعية الشربيني ويمكن تجديد المدة، كما تم العرض على المواطن نقله إلى دار رعاية متخصصة ولكنه رفض، كما تم التنسيق مع أحد الأطباء الجراحين التابعين لجمعية الشربيني للكشف والعلاج بناء على رغبة المواطن، وأفاد المواطن أن لديه كرسيا متحركا.