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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

غدًا.. المركز الإعلامي يبث الصلوات «أونلاين» من الجامع الأزهر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:59 م
الصلوات من الجامع
الصلوات من الجامع الأزهر
أميرة العناني
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ينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بدءًا من فجر السبت حتى نهاية اليوم؛ شعائر الصلوات الخمس بالجامع الأزهر مباشرةً، وذلك عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف والجامع الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام».

ويشدد الجامع الأزهر على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل. 

تأتي هذه الخطوة كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيًا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

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