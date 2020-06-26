«الخارجية الأمريكية» تسخر من صورة زعيم داعش الجديد

سخرت الخارجية الأمريكية من صورة زعيم «داعش» الجديد، حيث طالبت اليوم الجمعة من تنظيم داعش الإرهابي بتزويدها بـ «صورة أجمل» لزعيم التنظيم الجديد المعروف بحجي عبدالله.ونشر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على حسابه الرسمي الناطق باللغة العربية على تويتر صورة زعيم داعش الجديد التي يستخدمها في بياناته عنه.واستهزأ برنامج مكافآت من أجل العدالة الأمريكي على صورة زعيم داعش، قائلًا: "إن صورتك هذه ليست بجميلة إطلاقا!، اطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت".يذكر أن الخارجية الأمريكية، كانت قد أعلنت مؤخرا عن زيادة المكافأة المالية المعروضة على أي شخص سيسلم معلومات ستتيح القبض على زعيم داعش الجديد، واسمه الحقيقي محمد سعيد عبدالرحمن المولى الصلبي، من 5 إلى 10 ملايين دولار.