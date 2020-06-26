75 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 36 في محافظة الخليل، و7 إصابات في محافظة نابلس، و32 في القدس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 207 حالات.وأضافت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة - أن من بين الإصابات 11 حالة خطرة ومتواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.وأوضحت أن عدد الإصابات يبلغ 1795 حالة، و620 حالة شفاء، و1170 حالة نشطة.