استطلاع رأي: جائحة كورونا تزيد من شعبية الحزب الليبرالي الحاكم فى كندا

كشف استطلاع جديد للرأي، عن ارتفاع كبير في شعبية الحزب الليبرالي الحاكم في كندا بعد جائحة "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه من المرجح جدا حصول الحزب على حكومة أغلبية في حال جرت الانتخابات اليوم.وأوضح استطلاع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز"، اليوم الجمعة - أن الليبراليين يحصلون على دعم بنسبة 40.3 في المائة من الناخبين، بزيادة تزيد قليلا عن سبع نقاط مئوية منذ انتخابات أكتوبر الماضي، بينما يأتي حزب المحافظين المعارض، بقيادة الزعيم المنتهية ولايته أندرو شير 28.4 في المائة بانخفاض ست نقاط.ويمنح ذلك التأرجح بين الحزبين الآن التقدم للحزب الليبرالي بـ12 نقطة، وهو أكبر من هامش فوزهم في انتخابات عام 2015 التي أوصلت ترودو إلى السلطة لأول مرة.ووفقا للاستطلاع، يصبح الليبراليون قادرين على الفوز بحوالي 186 مقعدا إذا تم تكرار مستويات الدعم هذه في صندوق الاقتراع، أي أكثر من الـ170 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة أغلبية.وتتراجع مقاعد المحافظين إلى حوالي 101 مقعد، بخسارة 20 مقارنةً بمراكزهم الحالية في مجلس العموم، مع عدم وجود أمل تقريبا في زيادة عدد مقاعدهم.