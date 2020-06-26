رئيس قبرص ووزير خارجية المجر يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية المجر بيتر سيزيارتو الوضع في البلدين فيما يتعلق بفيروس كورونا والتعاون الثنائي لتعزيز قطاع السياحة.جاء ذلك خلال اجتماع أناستاسياديس مع سيزيارتو في القصر الرئاسي في نيقوسيا.وذكرت الحكومة القبرصية- في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية- أن الرئيس القبرصي أطلع خلال الاجتماع وزير الخارجية المجري على الوضع الحالي المتعلق بالقضية القبرصية، فضلا عن الأنشطة التركية غير القانونية والتحديات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، مشيرًا إلى البعد المزعزع للاستقرار نتيجة لهذه الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط.ومن جانبه، أعرب المسئول المجري عن تضامن بلاده مع قبرص ومشاركتها الكاملة في استنتاجات المجلس الأوروبي.