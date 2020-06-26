النيابة السودانية تستعين بـ«وثائقيات الأسرار الكبرى» في محاكمة نظام البشير

كشفت النيابة السودانية، اليوم الجمعة، عن استعانتها من "العربية" بوثائقيات الأسرار الكبرى في محاكمة نظام البشير، وفقا لما ذكرته الفضائية.وبحسب تقرير سودان تريبيون، يشكل الجهاز القضائي في منطقة الخرطوم، محكمة خاصة من قاضى محكمة عُليا و2 من قُضاة الاستئناف، ليمثل أمامها الرئيس المعزول عمر البشير وكبار قادة نظامه في الانقلاب العسكري الذي قاده إلى سُدة الحُكم في 30 يونيو 1989.وسلمت النيابة في 15 يونيو الجاري رئيس القضاء دعوى قضائية ضد 35 من قادة النظام السابق، أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، وجُهت إليهم تهم تقويض النظام الدستوري لمخالفتهم القانون الجنائي وقانون القوات المسلحة.