وكيل «أوقاف الفيوم» يناقش إجراءات وضوابط فتح المساجد

عقد الدكتور حسني أبوحبيب وكيل الوزارة بالفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية، مساء اليوم الجمعة، بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.تناول وكيل الوزارة، خلاله القضايا المهمة والخاصة بتعليمات وضوابط فتح المساجد والمحافظة على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي نصت عليها الوزارة وكذا وزارة الصحة.وأوضح أن المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كما كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية، وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.وأشار إلى أنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب، والتحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.وتحذر المديرية بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشرافها.