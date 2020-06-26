«حكاية الأشبوني».. رواية جديدة لـ إبراهيم أحمد عيسى عن دار كتوبيا

صدر حديثًا عن دار "كتوبيا" للنشر والتوزيع، الرواية الجديدة للروائي إبراهيم أحمد عيسى تحت عنوان "حكاية الأشبوني".وعن الرواية قال إبراهيم أحمد عيسى في تصريح خاص لـ"الدستور": "حكاية الأشبوني ليست مجرد عمل روائي عن الأندلس ككل الكتابات الأخرى التي تناولت حقبة سقوط غرناطة أو ما بعدها من ثورات ومحاولات من المورسكيين للبحث عن هويتهم، بل هي حكاية لحدث وشخصيات وأماكن تغافل عنها المؤرخون والباحثون الجدد، تدور أحداث الرواية في منتصف القرن السادس عشر الميلادي وبالتحديد فترة الفتوحات الإسبانية والبرتغالية للعالم الجديد واكتشاف أمريكا.تعرض الرواية الحياة الاجتماعية في زمن الاستكشافات من خلال شخصيات عديدة من مختلف الثقافات والبلدان ومغامرة البحث عن الهوية هي الركيزة الأساسية لتلك الحكاية.ومن أجواء الرواية "لم تكن تلك الليلة في إشبيلية سوى حلم عابر كنسمة برد بصيف حار، يطلقون عليه الآن" دون سانشو المحرر"... متمرد يقاوم الظُلم ويجوب ريف إشبيلية وهضابها بحثا عن حبيبته.. الأشبوني أسطورة تغنى بها الصبية ومن يحملون قبسا من أمل وحلم بالحرية... ".حكاية الأشبوني هي العمل السادس لإبراهيم أحمد عيسى، كما أنها أحد أجزاء سلسلة ومشروع أدبي يحمل عنوان "حكايا المنسيين" سداسية روائية تاريخية تتنقل بين مناطق كثيرة جغرافيًا ووفرة في الأحداث التاريخية في تلك الحقبة المثيرة.. وحكاية الأشبوني كانت قد وصلت للقائمة الطويلة بجائزة راشد بن حمد للإبداع بالإمارات كما أنها تعد أول رواية تتحدث عن المورسكيين في البرتغال والتي كانت تمثل ذات يوم جزءا من بلاد الأندلس.