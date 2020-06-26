لمواجهة كورونا .. اتفاقيات تعاون بين شركتين إسرائيليتين والإمارات

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أمس أن شركتين خاصتين محليتين وقعتا اتفاق تعاون علميًا وتكنولوجيًا مع شركتين إسرائيليتين لمواجهة جائحة الكورونا.وأضافت الوكالة "تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة"، وتابعت "في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم، فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معًا من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلًا لها".كما أعلنت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية، أيضًا عن توقيع اتفاقية بين شركات في إسرائيل والإمارات لتطوير الأبحاث والتكنولوجيا لمكافحة الفيروس.وقد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس في حفل تخرج لدورة طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي: "خلال لحظات قليلة، ستعلن وزارتا الصحة في الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل عن تعاون في مكافحة فيروس كورونا".من جانبه، أعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور حيزي، اليوم الجمعة، أن شركات من القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة ستوقع اتفاقيات مع شركات إسرائيلية لتطوير الأبحاث والتكنولوجيا المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.وقال ليفي "في ظل انتشار وباء كورونا في العالم وآثاره على جميع دول العالم، من الضروري العمل بحزم وبسرعة للتصدي للوباء لصالح الإنسانية". وأضاف "على إثر ذلك، أعلنت شركات خاصة من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل عن التعاون في مجال الطب ومكافحة فيروس كورونا".وذكرت القناة 12 أن رئيس الموساد يوسي كوهين ساعد في التوسط في الاتفاقية الجديدة، وذكر تقرير لموقع "واينت" الإخباري أن شحنة تضم 100,000 طقم لفحص كورونا سلمها الموساد إلى إسرائيل من دولة لم يكشف عنها جاءت من الإمارات.وفي مايو ويونيو الماضيين، هبطت طائرتان تابعتان لمجموعة "الاتحاد للطيران" الإماراتية في أول رحلتين مباشرتين للشركة من أبوظبي إلى إسرائيل، وكانت الطائرتان محملتين بشحنات من الإمدادات الطبية لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة فيروس كورونا. ورفضت السلطة الفلسطينية المساعدات بدعوى أنها ذريعة لاتخاذ خطوة نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج.وفي الأسبوع الماضي، دعا وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إلى زيادة التعاون مع إسرائيل، وقال إنه لا يوجد سبب لعدم التعاون مع إسرائيل في الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الطبية للفلسطينيين الذين يعانون من جائحة كورونا.