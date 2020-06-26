شرطة اسكتلندا: هجوم جلاسكو ليس عملًا إرهابيًا

أعلنت شرطة اسكتلندا في نبأ عاجل، اليوم، أن هجوم جلاسكو ليس عملا إرهابيا، وفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية.وأعلنت بريطانيا منذ قليل مقتل 3 أشخاص في حادثة الطعن بجلاسكو.وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 3 أشخاص قتلوا فى هجوم بسكين فى مدينة جلاسكو الأسكتلندية، اليوم، وقالت الشرطة فى البداية إن مشتبها به أصيب بعيار نارى بينما أصيب شرطى.وأصدرت الشرطة، بيانا فى وقت لاحق قالت فيه إن الرجل الذى أصيب بطلق نارى توفى، مشيرة إلى أن هناك 6 أشخاص آخرين من بينهم شرطى يتلقون العلاج فى المستشفى بعد الواقعة.