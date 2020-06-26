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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بمنزل مكون من 3 طوابق في المنيا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:35 م
حريق بمنزل
حريق بمنزل
المنيا ـ على حسين
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا على حريق في منزل مكون من 3 طوابق بشارع الحسيني، وتم الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء بعد امتداد النيران لجميع الطوابق، وأصيب ضابط بالحماية المدنية بعد سقوط سلم العقار من الدور الثاني للثالث.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بحدوث حريق بعقار بشارع الحسيني، وبانتقال قوات الأمن برئاسة العميد خالد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية وبقيادة العقيد وفيق فوزي وكيل إدارة الحماية والمقدم خالد عبدالحليم والرائد محمود الحسيني والرائد أحمد مشهور والرائد عمرو أبو خف ضباط بالحماية المدنية تبين نشوب حريق في عقار مكون من ثلاثة طوابق ملك "حسين. م. ا"، وتم السيطرة على الحريق وإخماده بعدد ٦ سيارات إطفاء، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتبين أن البدروم مخزن للسجاد والدور الأول مخزن للزجاج والأدوات المنزلية والطابق الثاني والثالث طوابق سكنية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي العامة، والتي قررت أنتداب معمل الأدلة الجنائية إلي مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة وأسبابها.

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