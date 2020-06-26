حتيتة: موقف تركيا من ليبيا تغير بعد إعلان القاهرة وتصريحات السيسي

قال عبدالستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن إيطاليا كانت تغض الطرف عن تركيا وما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن موقفها تغير بعد إعلان القاهرة، وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي من المنطقة الغربية.وأضاف حتيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك عمليات تجرى على الأرض لخنق التواجد التركي في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيستغرق بعض الوقت ومساومات بين قادة الدول المختلفة، يقابله في الجانب الآخر تهور أردوغان في إطلاق التصريحات.ولفت حتيتة إلى أن الورقة المصرية أعادت إحياء كل الجهود الدولية، لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.ودعت باريس وروما وبرلين في بيان مشترك مساء الخميس إلى إنهاء "كل التدخلات" الأجنبية في ليبيا، وحثت الأطراف الليبية على "إنهاء المعارك فورا وبلا شروط".كما دعت الدول الأوروبية الجهات الأجنبية إلى إنهاء كل التدخلات، و"الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي".