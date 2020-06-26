بعد تقليده وسام النيل.. محطات في حياة اللواء محمد العصار

• حياته العسكرية

• العودة للخدمة

• وزير الإنتاج الحربي

• رئاسة الوفود العسكرية

• انجازاته

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.ويأتي وشاح النيل في المرتبة الثالثة ضمن الأوسمة، بعد قلادة النيل العظمى وقلادة الجمهورية، ويأتي في الترتيب قبل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ويمنح لمن هم في مرتبة نائب رئيس وزراء أو الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة وأدوا خدمات مميزة ويراد منحهم وسام أعلى من وسام الجمهورية.تخرّج العصار في الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتى أصبح رئيسًا لهيئة التسليح المسئولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة، وتقاعد في عام 2003.شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح بعدما استحدثه المشير حسين طنطاوي وظل يشغله حتى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومكنته خبرته في مجال التسليح أن يكون صاحب الدور الأبرز في التقارب المصري الروسي.في 19 سبتمبر 2015 أدى العصار اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للإنتاج الحربي في عهد وزارة شريف إسماعيل.في يوليو 2011 ترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاثة لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، أكد خلالها العصار ثوابت القوات المسلحة في التعامل مع الأوضاع القائمة في البلاد.في عهده تم إقامة (6) خطوط إنتاج وانشاء(8) شركات صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات، وجاري العمل على إقامة (4) خطوط إنتاج بالتعاون مع الجانب البيلاروسي وإنشاء (10) شركات صناعية جديدة، وشاركت الوزارة في عهده في (317) مشروعًا قوميًا وتنمويًا بالدولة لصالح وزارات ومحافظات وهيئات الدولة المختلفة نفذ منها أكثر من (125) مشروعًا حتى الآن.وبعد نشاطه الملحوظ بلغت إيرادات الوزارة (16.5) مليار جنيه إجمالي إيرادات النشاط في عام (20192020) مقارنةً بـ (4.2) مليار في (20142015).وضع خطة لتطوير إنتاج الذخائر والأسلحة والمعدات، والاشتراك في جميع مراحل الإعداد والتجهيز لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2020 هي أبرز الإنجازات المتحققة لدفع العمل في مجال المنتجات الحربية.