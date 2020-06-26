«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب فاروق مواسي

نعت وزارة الثقافة وعلى لسان وزيرها الروائي عاطف أبوسيف، الدكتور فاروق مواسي الذي وافاه الأجل اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو عن عمر يناهز 79 عامًا في مدينة باقة الغربية في المثلث الفلسطيني المحتل عام 1948.وقال أبوسيف إن الثقافة العربية وخاصة الفلسطينية تفقد علَمًا من أعلامها، حيث ساهم الراحل الكبير في الحفاظ على دور الثقافة العربية الفلسطينية بشكل خاص في المثلث والجليل الفلسطيني، وله إسهاماته الكثيرة في حركة النقد الأدبية العربية، وله دوره في إثراء حقول الثقافة في مستوياتها كافة.وتقدم الوزير أبوسيف بالتعازي لعائلته ولرفاق دربه وللمثقفين الفلسطينيين لرحيل البرفسور فاروق مواسي.يُذكر أن الدكتور فاروق مواسي من مواليد عام 1941 في باقة الغربية، وترك إرثًا كبيرًا من الأعمال الشعرية والنقدية والتربوية والأكاديمية، وكُتِبَ عنه الكثير من الدراسات والأبحاث والرسائل الأكاديمية.