«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب فاروق مواسي

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب فاروق مواسي
الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:20 م
نعمات مدحتطباعة
نعت وزارة الثقافة وعلى لسان وزيرها الروائي عاطف أبوسيف، الدكتور فاروق مواسي الذي وافاه الأجل اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو عن عمر يناهز 79 عامًا في مدينة باقة الغربية في المثلث الفلسطيني المحتل عام 1948.
وقال أبوسيف إن الثقافة العربية وخاصة الفلسطينية تفقد علَمًا من أعلامها، حيث ساهم الراحل الكبير في الحفاظ على دور الثقافة العربية الفلسطينية بشكل خاص في المثلث والجليل الفلسطيني، وله إسهاماته الكثيرة في حركة النقد الأدبية العربية، وله دوره في إثراء حقول الثقافة في مستوياتها كافة.
وتقدم الوزير أبوسيف بالتعازي لعائلته ولرفاق دربه وللمثقفين الفلسطينيين لرحيل البرفسور فاروق مواسي.
يُذكر أن الدكتور فاروق مواسي من مواليد عام 1941 في باقة الغربية، وترك إرثًا كبيرًا من الأعمال الشعرية والنقدية والتربوية والأكاديمية، وكُتِبَ عنه الكثير من الدراسات والأبحاث والرسائل الأكاديمية.
وقال أبوسيف إن الثقافة العربية وخاصة الفلسطينية تفقد علَمًا من أعلامها، حيث ساهم الراحل الكبير في الحفاظ على دور الثقافة العربية الفلسطينية بشكل خاص في المثلث والجليل الفلسطيني، وله إسهاماته الكثيرة في حركة النقد الأدبية العربية، وله دوره في إثراء حقول الثقافة في مستوياتها كافة.
وتقدم الوزير أبوسيف بالتعازي لعائلته ولرفاق دربه وللمثقفين الفلسطينيين لرحيل البرفسور فاروق مواسي.
يُذكر أن الدكتور فاروق مواسي من مواليد عام 1941 في باقة الغربية، وترك إرثًا كبيرًا من الأعمال الشعرية والنقدية والتربوية والأكاديمية، وكُتِبَ عنه الكثير من الدراسات والأبحاث والرسائل الأكاديمية.
الدكتور فاروق مواسي
الدكتور فاروق مواسي