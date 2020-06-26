باكستان و«الصحة العالمية» تبحثان أزمة كورونا

بحث المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للخدمات الصحية الوطنية ظفر مرزا، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنذري، الوضع الراهن بسبب فيروس كورونا في البلاد، والخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية للتعامل مع الفيروس.وأكد مرزا، خلال الاجتماع عبر الفيديو- وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة- أن الحكومة الباكستانية تبذل الجهود المنسقة للسيطرة على وباء كورونا في البلاد.وأبلغ ظفر مرزا الاجتماع باستراتيجية حكومة باكستان حول تنفيذ الإغلاق المستهدف في المناطق المتضررة بالفيروس القاتل في البلاد.