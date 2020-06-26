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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وساطة مفاوضات السلام السودانية تُطلع نائب رئيس مجلس السيادة على القضايا العالقة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:04 م
الفريق أول محمد حمدان
الفريق أول محمد حمدان دقلو
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أطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع توت قلواك رئيس وفد وساطة مفاوضات السلام السودانية المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، على الملفات والمسارات المتعلقة بملف سلام السودان التي تم الاتفاق حولها والقضايا التي لا تزال معلقة.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني -في الخرطوم اليوم الجمعة- مع رئيس وفد الوساطة الذي يرافقه وفد يضم مقرر لجنة الوساطة الدكتور ضيو مطوك، ومدير جهاز الأمن اكول كور، بجانب وفد الحركات المسلحة من "الجبهة الثورية"، والذي ضم أحمد تقد لسان من "حركة العدل والمساواة"، ياسر سعيد عرمان من الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، ومحمد بشير ابونمة من حركة جيش تحرير السودان.

وقال قلواك -في تصريح عقب اللقاء- إن وفد الوساطة وحركات الكفاح المسلح يزور الخرطوم لمناقشة الملفات والقضايا العالقة، مؤكدا جاهزية جوبا لتوقيع اتفاقية السلام الشامل في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "لولا ظروف وباء الكورونا والتدابير الصحية التي اتخذتها الخرطوم وجوبا، لتوصل الطرفان إلى اتفاق في الفترة الماضية، ورغم ذلك استأنف الجانبان التفاوض غير المباشر في كل من الخرطوم وجوبا والذي حسم الكثير من الملفات والقضايا".

وأعرب عن أمل حكومة وشعب جنوب السودان في اتفاق الأطراف حتى تكتمل حلقة تحقيق الاستقرار والسلام في الدولتين ويتم فتح كل المعابر والحدود دون شكوك ومشكلات ويزدهر الاقتصاد في الدولتين، مشيدا بجاهزية واستعداد حركات الكفاح لحسم كل القضايا والملفات المعلقة من أجل الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل وتوجيه طاقات جميع أبناء السودان لتحقيق النهضة والبناء والإعمار.

وأشار إلى أن الوفد أطلع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني على تنفيذ اتفاقية سلام دولة جنوب السودان، باعتبار ان السودان وأوغندا ضامنتان لتنفيذ الاتفاق، الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة في جنوب السودان، مؤكدا أنه بموجب الاتفاق فإن النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، يمارس مهامه وسلطاته بجوبا بفضل الجهود الجبارة من السودان.

بدوره، قال ممثل حركة العدل والمساواة احمد تقد لسان، إنهم جاءوا من جوبا إلى الخرطوم، بعد جولات طويلة من المفاوضات المستمرة، لافتا إلى أن القضايا المحدودة المتبقية تتطلب المفاوضات المباشرة واتخاذ قرار سياسي من متخذي القرار.

وأضاف: أن زيارتهم للخرطوم تبرهن على استعدادهم التام للوصول إلى اتفاق سلام في أقرب وقت ممكن، موضحا أن هناك "تشكيكا من الأطراف المتفاوضة في جوبا، تارة بدعوى أنها لا تعبر عن القضية بالشكل الصحيح، وتارة أخرى بأن هناك أطرافا غائبة وأن الذي يجري في جوبا لا يحقق السلام".

وأكد أن العملية السلمية قطعت شوطا كبيرا، وأن هذه الادعاءات لا تعبر عن الحقيقة، وأن زيارتهم للخرطوم تتم بتفويض كامل وارادة حقيقية من أجل حسم كل القضايا والملفات العالقة، آخذين في الحسبان أن أي فشل أو انتكاسة سيُصيب الشعب السوداني بإحباط ويؤثر كثيرا على مستقبله وعلى الوضع السياسي الراهن.

وتابع تقد: "لهذه الأسباب رأينا أن ننقل الأيام الأخيرة من العملية السلمية إلى الخرطوم والجلوس مع كافة الجهات المعنية بعملية السلام والقرار السياسي في البلاد حتى يتم الوصول إلى نهاية مشرفة وفي أقرب وقت ممكن".

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