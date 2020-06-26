3 مشروعات صرف صحي جديدة بـ 19 مليونا في السويس (صور)

تابع نائب محافظ السويس دكتور عبد الله رمضان، اليوم الجمعة، تنفيذ 3 مشروعات صرف الصحي جديدة بعدة مناطق في أحياء المحافظة لتدعيم شبكة الصرف الصحي بها بتكلفة 19 مليون جنيه.يأتي ذلك بناء على تكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمتابعة أعمال التطوير للمشروعات المحتلفة بالمحافظة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وبدأ نائب المحافظ جولته التفقدية بمتابعة العمل لخط الصرف الصحي بنطاق المدينة الصناعية القديمة بطول 4.1 كيلو متر وتكلفة 12 مليون جنيه وبقطر 18 بوصة لتدعيم منطقة الورش بالمنطقة علي طريق السويس الاسماعيلية والتي عانت من مشاكل الصرف الصحي المتكرر سنوات طويلة بالاضافة الي تدعيم المساكن المحيطة بها وبعض المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي.كما تفقد شبكة وخط الصرف الصحي الجديد بمنطقة وشارع كفر حودة بحي الاربعين بطول 400 متر وباقطار10 و12 بوصة بتكلفة 6 ملايين جنيه لتدعيم منطقة كفر حودة وتخفيف الضغط من على الخط الرئيسي لشبكة كفر حودة.وتابع العمل أيضا بخط صرف صحي أبوعارف بحي الجناين والذي تكلف مليون جنيه ويبلغ طوله حوالي نصف كيلومتر وبقطر12 بوصة لتدعيم منطقة أبوعارف والمعبر وبعض المناطق بحي الجناين.ورافق نائب المحافظ في الجولة كلا من محمود زهرة مدير عام الشركة القابضة بفرع السويس وعالية فريد رئيس حي الجناين وعزت الحنبوشي مساعد رئيس الحي ومحمود امام مدير الادارات الهندسية وممدوح عاشور مساعد رئيس حي الجناين واحمد رشاد مدير التنظيم بالجناين وعلاء غريب مدير شبكات بالصرف الصحي والشركات المنفذة للاعمال.