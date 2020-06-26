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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة بريطانية واليابان تتفقان على التعاون لتوريد لقاح كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:03 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
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أعلنت إحدى الشركات البريطانية للعقاقير الطبية، اليوم الجمعة، أنها اتفقت مع الحكومة اليابانية على تعزيز المحادثات بشأن تزويد اليابان بلقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تطوره الشركة البريطانية بالاشتراك مع جامعة أكسفورد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن فرع الشركة في اليابان ومقرها مقاطعة أوساكا، قولها: "إنها تعاونت مع شركات دايتشي سانكيو وميجي سيكا فارما وكيه إم بيولوجيكس اليابانية لتأمين إمدادات مستقرة من اللقاح لليابان والتعاون في مراحل مختلفة من عملية تعبئة عبوات اللقاح مستوردة من الخارج إلى تخزينها ومن ثم شحنها".

وفي طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي، "إن الحكومة تعمل بحزم على تأمين اللقاحات الضرورية لليابان".

ونظرًا للزيادة المتوقعة في الطلب، لا تزال هناك مخاوف من أن إمدادات اللقاحات الأجنبية قد تكون محدودة وغير متاحة للمصابين في اليابان.

وقالت الشركة، التي يُنظر إليها باعتبارها أحد القادة المتصدرة سباق تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، إنها ملتزمة بأن تتيح إمكانية الحصول على اللقاح بدون ربح أثناء الوباء مع تعزيز الإنتاج.

وأضافت أنها ستبدأ الإمداد التجاري لقاح "إيه زد دي 1222" الذي يخضع حاليًا للتجارب السريرية، اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستلم الولايات المتحدة من الإمدادات الأولية 300 مليون جرعة في وقت مبكر من أكتوبر المقبل بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، والتي عرضت أكثر من مليار دولار للشركة لتطوير وإنتاج اللقاح.

وكانت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن لقاحا تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقا في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

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