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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 7 وفيات و240 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:53 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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سجلت الجزائر اليوم الجمعة، أعلى معدل إصابات بفيروس (كورونا) منذ ظهور المرض بها في فبراير الماضي بتسجيلها 240 حالة إصابة و7 وفيات في يوم واحد.

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية الجزائرية لمتابعة فيروس (كورونا) ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 12 ألفا و685 مصابا، و885 حالة وفاة.

وقال الناطق -في مؤتمره الصحفي اليومي- إنه تم تسجيل 240 حالة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 9066 حالة.

وأضاف أن أغلب حالات الوفاة هي لكبار السن، مشيرا إلى وجود 48 مريضا في العناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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