رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في اليمن وتدعو لوقف التصعيد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:52 م
وزيرالخارجية الروسية
وزيرالخارجية الروسية
أ ش أ
طباعة
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في اليمن، داعية ًجميع أطراف النزاع إلى الابتعاد فورًا عن المواجهة المسلحة.

وقالت الوزارة: "إننا نحث جميع أطراف الصراع في اليمن على الوقف الفوري للأعمال العدائية، ونؤكد من جديد موقفنا المبدئي بشأن ضرورة التخلي المبكر عن المواجهة العسكرية في اليمن وبدء عملية تفاوضية شاملة بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع القوى السياسية الكبرى، والمجموعات المذهبية والإقليمية من سكان هذا البلد".

وأكدت الخارجية الروسية التزامها بتكثيف جهود الوساطة لإيجاد حلول سياسية، سيؤدي نجاحها إلى تقليل مستوى المواجهة والتوتر بشكل مباشر في اليمن وحولها.

يأتي هذا وسط تصاعد الصراع العسكري السياسي في اليمن بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، من حركة أنصار الله، وذلك منذ 2014.. وفي ديسمبر 2018، اجتمعت أطراف النزاع في اليمن لأول مرة منذ عدة سنوات إلى طاولة مفاوضات نظمت برعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم.

وتمكن الفرقاء من التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة، وعلى وجه الخصوص، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحديدة ونقلها لإشراف الأمم المتحدة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

بعد قليل.. اجتماع عاجل بمقر الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

السيسي يقرر ترقية اللواء محمد العصار لرتبة فريق فخري

الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

حقيقة طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ40 جنيهًا

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«هابل» يرصد خفاشًا كونيًا يتحرك في أعماق الفضاء

دراسة: الأشعة فوق البنفسجية تدمر كورونا

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

الاختبارات تظهر اكتساب 20% من سكان موسكو الأجسام المضادة لكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب فاروق مواسي

الفائزون فى مسابقة الصناعات الإبداعية بـ«الأعلى للثقافة» يتحدثون لـ«الدستور»

فى ذكرى رحيله الـ14.. سيد الوكيل عن محمد مستجاب: ظاهرة ثقافية متكاملة

سمير الأمير: 30 يونيو أنقذت مصر من براثن التأسلم السياسي