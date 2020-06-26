روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في اليمن وتدعو لوقف التصعيد

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في اليمن، داعية ًجميع أطراف النزاع إلى الابتعاد فورًا عن المواجهة المسلحة.وقالت الوزارة: "إننا نحث جميع أطراف الصراع في اليمن على الوقف الفوري للأعمال العدائية، ونؤكد من جديد موقفنا المبدئي بشأن ضرورة التخلي المبكر عن المواجهة العسكرية في اليمن وبدء عملية تفاوضية شاملة بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع القوى السياسية الكبرى، والمجموعات المذهبية والإقليمية من سكان هذا البلد".وأكدت الخارجية الروسية التزامها بتكثيف جهود الوساطة لإيجاد حلول سياسية، سيؤدي نجاحها إلى تقليل مستوى المواجهة والتوتر بشكل مباشر في اليمن وحولها.يأتي هذا وسط تصاعد الصراع العسكري السياسي في اليمن بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، من حركة أنصار الله، وذلك منذ 2014.. وفي ديسمبر 2018، اجتمعت أطراف النزاع في اليمن لأول مرة منذ عدة سنوات إلى طاولة مفاوضات نظمت برعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم.وتمكن الفرقاء من التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة، وعلى وجه الخصوص، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحديدة ونقلها لإشراف الأمم المتحدة.