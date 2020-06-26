«الجمارك» تصدر تعليمات بشأن تحليل رسائل «تيل الفرامل»

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 9 لسنة 2020، بشأن تحليل رسائل "تيل الفرامل" الواردة للبلاد.ووفقا للمنشور الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه تعرض رسائل "تيل الفرامل" الواردة للاتجار على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، طبقا لأحكام المسلسل رقم 77 من الملحق 8، وذلك لتحليلها طبقا للمواصفة القياسية لإثبات خلوها من مادة الاسبستوس.كما تعرض الرسائل الواردة من "تيل الفرامل"، كمستلزم انتاج للتحليل بإحدى الجهات المعتمدة للتأكد من خلوها من مادة الاسبستوس.