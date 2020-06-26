«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال يوليو

أولا: أهم المعاملات

ثانيا: التسميد

ثالثا:الرى

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة مصورة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموالح مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت تلك التوصيات في الآتي:1- الاهتمام بالري مع عدم الري وقت اشتداد الحرارة.2- اجراء عزقة خفيفة سطحية.3- التقليم الصيفي باليد لازالة الأفرخ المائية في حالة عدم استخدامها في تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات.4- رش محلول بوردو أو مضادات النتح علي أشجار اليوسفي لمقاومة لسعة الشمس.5- الخف اليدوي أو الكيماوي لأشجار اليوسفي غزيرة المحصول وذلك بازالة من 25-30% من الثمار.ا- تسميد اشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدانالرية الاولي: 2ك سلفات نشادر +1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيزالرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريكالرية الرابعة: ري بدون تسميدالرية الخامسة: 2ك نترات كالسيومب- الرش الورقييتم الرش الورقى بمعدل مرة في 107 من الشهر ويتم كما ياتى200جم حديد مخلبي + 200جم ذنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا 600 لتر ماء ( لرفع كفائة الامتصاص)الاستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).1-2 في شهر يوليو 32 لتر شجرة2-3 في شهر يوليو 40 لتر شجرة3-4 في شهر يوليو 48 لتر شجرة4-5 في شهر يوليو 56 لتر شجرة5-6 في شهر يوليو 64 لتر شجرة7-8 في شهر يوليو 72 لتر شجرة8-10 في شهر يوليو 84 لتر شجرةأكثر من 10 في شهر يوليو 100 لتر شجرة1- الرش لمقاومة الأصداء والأكاروسات.2- الاستمرار في برنامج مقاومة حشرة صانعات الأنفاق للنشاوي والزراعات الحديثة.3- العلاج الصيفى للحشرات القشرية، البق الدقيقى استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم 100 لتر ماء استخدم اكتيليك بمعدل 150 سم 100 لتر ماء4-مكافحة الحشائش ( حشائش نجيلية – حولية – او معمرة) استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء.