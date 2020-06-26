«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال يوليو
الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:36 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة مصورة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموالح مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت تلك التوصيات في الآتي:
أولا: أهم المعاملات
1- الاهتمام بالري مع عدم الري وقت اشتداد الحرارة.
2- اجراء عزقة خفيفة سطحية.
3- التقليم الصيفي باليد لازالة الأفرخ المائية في حالة عدم استخدامها في تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات.
4- رش محلول بوردو أو مضادات النتح علي أشجار اليوسفي لمقاومة لسعة الشمس.
5- الخف اليدوي أو الكيماوي لأشجار اليوسفي غزيرة المحصول وذلك بازالة من 25-30% من الثمار.
ثانيا: التسميد
ا- تسميد اشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر +1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: ري بدون تسميد
الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم
ب- الرش الورقي
يتم الرش الورقى بمعدل مرة في 107 من الشهر ويتم كما ياتى
200جم حديد مخلبي + 200جم ذنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا 600 لتر ماء ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا:الرى
الاستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).
1-2 في شهر يوليو 32 لتر شجرة
2-3 في شهر يوليو 40 لتر شجرة
3-4 في شهر يوليو 48 لتر شجرة
4-5 في شهر يوليو 56 لتر شجرة
5-6 في شهر يوليو 64 لتر شجرة
7-8 في شهر يوليو 72 لتر شجرة
8-10 في شهر يوليو 84 لتر شجرة
أكثر من 10 في شهر يوليو 100 لتر شجرة
1- الرش لمقاومة الأصداء والأكاروسات.
2- الاستمرار في برنامج مقاومة حشرة صانعات الأنفاق للنشاوي والزراعات الحديثة.
3- العلاج الصيفى للحشرات القشرية، البق الدقيقى استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم 100 لتر ماء استخدم اكتيليك بمعدل 150 سم 100 لتر ماء
4-مكافحة الحشائش ( حشائش نجيلية – حولية – او معمرة) استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء.
أولا: أهم المعاملات
1- الاهتمام بالري مع عدم الري وقت اشتداد الحرارة.
2- اجراء عزقة خفيفة سطحية.
3- التقليم الصيفي باليد لازالة الأفرخ المائية في حالة عدم استخدامها في تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات.
4- رش محلول بوردو أو مضادات النتح علي أشجار اليوسفي لمقاومة لسعة الشمس.
5- الخف اليدوي أو الكيماوي لأشجار اليوسفي غزيرة المحصول وذلك بازالة من 25-30% من الثمار.
ثانيا: التسميد
ا- تسميد اشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر +1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: ري بدون تسميد
الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم
ب- الرش الورقي
يتم الرش الورقى بمعدل مرة في 107 من الشهر ويتم كما ياتى
200جم حديد مخلبي + 200جم ذنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا 600 لتر ماء ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا:الرى
الاستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).
1-2 في شهر يوليو 32 لتر شجرة
2-3 في شهر يوليو 40 لتر شجرة
3-4 في شهر يوليو 48 لتر شجرة
4-5 في شهر يوليو 56 لتر شجرة
5-6 في شهر يوليو 64 لتر شجرة
7-8 في شهر يوليو 72 لتر شجرة
8-10 في شهر يوليو 84 لتر شجرة
أكثر من 10 في شهر يوليو 100 لتر شجرة
1- الرش لمقاومة الأصداء والأكاروسات.
2- الاستمرار في برنامج مقاومة حشرة صانعات الأنفاق للنشاوي والزراعات الحديثة.
3- العلاج الصيفى للحشرات القشرية، البق الدقيقى استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم 100 لتر ماء استخدم اكتيليك بمعدل 150 سم 100 لتر ماء
4-مكافحة الحشائش ( حشائش نجيلية – حولية – او معمرة) استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء.