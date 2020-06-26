186 وفاة وألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 186 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من ألف حالة إصابة بالفيروس على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء تفشي الفيروس بلغ 309 آلاف و360 حالة، وذلك بعد تسجيل 1006 حالات خلال اليوم الأخير.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إجمالي الوفيات المرتبطة بكوفيد 19 في المملكة المتحدة يتجاوز 54 ألف شخص، مرجعة انخفاض تعداد وزارة الصحة إلى عدم تسجيل الوفيات في المنازل ودور الرعاية خلال الأسابيع الأول من تفشي الجائحة.