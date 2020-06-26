رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
رحلة محمد صلاح من نجريج لـ بطل البريميرليج
الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:31 م
طباعة
محمد صلاح حامد محروس غالي.. ولد في الخامس عشر من شهر يونيو لعام 1992، في مركز نجريج محافظة الغربية، لأسرة ميسورة الحال.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
الرئيس السيسي يعزل المستشار محمد صبري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
طقس السبت مائل للحرارة.. والقاهرة 35
الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا
«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن
الصور
نجوم الأهلى فى مران اليوم
بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»
ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية
اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز
الأهلى يعود للتدريبات الجماعية
الأكثر قراءة
الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا
وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الأهلي بسبب كورونا
حقيقة طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ40 جنيهًا
لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»
المزيد
إنفوجراف
اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)
«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)
تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)
16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)
أيام زمان
لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»
«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام
موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»
بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض
المزيد
نجم الساعة
مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية
الصحة
باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»
اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا
بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا
مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا
المزيد
منوعات
«هابل» يرصد خفاشًا كونيًا يتحرك في أعماق الفضاء
دراسة: الأشعة فوق البنفسجية تدمر كورونا
تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020
الاختبارات تظهر اكتساب 20% من سكان موسكو الأجسام المضادة لكورونا
المزيد
مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد
الثقافة
سمير الأمير: 30 يونيو أنقذت مصر من براثن التأسلم السياسي
مصطفي نصر: تولي الإخوان للحكم كشف حقيقتهم للناس
«المقتنيات المفقودة».. هل عاد عكاز نجيب محفوظ إلى متحفه؟
صدور طبعة جديدة لكتاب «قلقٌ في العقيدة»
المزيد