وزير السياحة يتفقد عددا من فنادق الساحل الشمالى

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، عددا من الفنادق السياحية بالساحل الشمالي؛ لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتخذها في ظل قرار الحكومة باستئناف حركة السياحة الوافدة للمحافظات الساحلية، كمرحلة أولى، اعتبارا من أول يوليو المقبل.ورافق العناني خلال الجولة كل من غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية.وخلال الجولة، تفقد وزير السياحة والآثار، الإجراءات الوقائية التي تتبعها تلك الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، للتاكد من الإلتزام بضوابط السلامة الصحية والتباعد والتعقيم وغيرهاكما تفقد الوزير العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.واستمع الوزير من مديري هذه الفنادق إلى شرح مفصل عن جميع الإجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدين أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة في جميع المناطق وعلى جميع الأسطح.