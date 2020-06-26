بدء الامتحانات العملية للدبلومات الفنية غدًا

يبدأ طلاب الدبلومات الفنية، الامتحانات العملية (الدور الأول)، غدًا السبت، مع تطبيق الالتزام بالمعايير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا.يؤدى أكثر من 650 ألف طالبطالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1377 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.من جانبه، تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، صباح اليوم الجمعة، مدارس باحثة البادية الثانوية التجارية (بنات)، ومدرسة طلعت جرب الثانوية الصناعية (بنين)، ومدرسة العباسية الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة العباسية الثانوية الصناعية (بنات)، ورافقه في الجولة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.وحرص مجاهد، على التأكد من إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، وارتداء أدوات الوقاية الشخصية (قناع الوجه، الكمامة، قفاز اليد)، واستخدام أدوات التعقيم التى سيتم توزيعها على الطلاب، وإجراء فحص درجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي.