«هابل» يرصد خفاشًا كونيًا يتحرك في أعماق الفضاء

تمتد ظلال مزدوجة عبر الفضاء من نجم في سحابة عملاقة من الغاز والغبار تبعد 1400 سنة ضوئية، مثل أجنحة شاسعة لخفاش كوني ضخم.ونتج الظل المجنح، الذي تم تصويره باستخدام هابل في عام 2018 والملقب بـ"ظل الخفاش"، عن قرص من الغبار والغاز حول نجم شاب، ومن المحتمل أن تذبذب الأجنحة ناتج عن كوكب صغير.وقال الفلكي كلاوس بونتوبيدان، من معهد علوم تلسكوب الفضاء: "الظل يتحرك.. إنه يرفرف مثل أجنحة الطيور!".ويبلغ عمر النجم HBC 672 مليونا أو مليوني عام فقط، ونظرا لأنه صغير جدا، فإنه ما يزال قابعا في منتصف قرص الغبار والغاز، الذي يغذي النجم أثناء نموه.. ويعتقد الباحثون أن هذه الأقراص تستمر في التكتل معا، لتشكيل الكويكبات والكواكب مثل النظام الشمسي، ولكن هذه العملية بعيدة جدا عن اكتمال HBC 672.ويقع النجم وقرصه في سحابة أكبر من الغاز والغبار تسمى سديما انعكاسيا.ويلمع ضوء النجم بحرية من أعلى وأسفل القرص، ولكن القرص يحجب الضوء حول الوسط، ويلقي بظل طويل، على الأقل 17000 وحدة فلكية، أو 0.24 سنة ضوئية، في كل اتجاه.ودرس هابل المنطقة مرتين، أولا في 22 يوليو 2017، ثم مرة أخرى بعد 404 أيام، في 30 أغسطس 2018، وعندما قارن بونتوبيدان وفريقه هذه الملاحظات، لاحظوا أن الظل غيّر حالته.ومن الممكن أن يكون ذلك بسبب نجم منخفض الكتلة واللمعان، يدور خارج مستوى القرص.. ولكن الفريق يعتقد أن هذا أمر غير مرجح.وعلى الرغم من أن القرص صغير وبعيد جدا بحيث يتعذر رؤيته مباشرة، إلا أن تحليل الضوء يشير إلى أن الجزء الداخلي من القرص لا يزال موجودا، وهو ما لن يكون عليه الحال إذا كان HBC 672 لديه رفيق ثنائي.والخيار الآخر هو انحناء مزدوج في القرص، قدمه كوكب شاب على مدار 180 يوما على الأقل- ضمن عدد قليل من الوحدات الفلكية من النجم- وهذا يميل بشدة من مستوى القرص.ومع مجموعتين فقط من الملاحظات، من الصعب تحديد سبب دقيق، ولكن إذا كان قرصا مشوها ناتجا عن مدار كوكب فيجب أن تضرب "الأجنحة" على فترات منتظمة.وكتب الباحثون: "نقترح أن المزيد من المراقبة لظلال القرص من منصة مستقرة مثل هابل أو تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم، تتيح فرصة فريدة لتقييد الديناميكا المائية للمناطق المكونة للكوكب في الوقت الحقيقي".