روسيا مهتمة بمقترح ترامب حول مشاركتها في قمة G7

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اهتمام بلاده بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد قمة موسعة لدول مجموعة السبع الكبار (G7) بمشاركة روسيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية.وقال المسئول الروسي، في تصريح صحفي نقلته قنوات إخبارية اليوم الجمعة: "موقفنا يكمن في أن هذا المقترح يثير اهتماما، ونحن بالطبع ندرس ما عرضه الرئيس الأمريكي".وأضاف: "إن روسيا في نفس الوقت تعتبر أن منصة (G7) أصبحت قديمة ولا تعكس معادلة القوة في الساحة الدولية"، لافتا إلى أن بلاده تعطي الأولوية للعمل في إطار مجموعة (G20) و(بريكس).وتابع ريابكوف: "إن مجموعة السبع ليست هي نفسها كما كانت من قبل، وإن هذا الأمر انعكاس للعمليات الموضوعية لتشكل نظاما متعدد الأقطاب"، مشددا على أن العمل في إطار مجموعة السبع بالشكل الذي يعرضه الجانب الأمريكي يعكس نظرة أحادية الزاوية للقضايا الدولية خاصة لأنه لا يشمل الصين.كان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في 30 مايو الماضي، أنه قرر تأجيل قمة (G7) في الولايات المتحدة من أواخر يونيو إلى سبتمبر القادم، مشيرا إلى أنه يسعى إلى دعوة زعماء روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول لا تدخل ضمن المجموعة، للمشاركة في هذا الاجتماع.