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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: قناة السويس مستعدة لاستقبال الاستثمارات الكورية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:03 م
عادل اللمعي، رئيس
عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال
أسماء إبراهيم
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قال عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، إن قطاع النقل في مصر من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي توفر فرص واعدة للتعاون المصري الكوري، على مستوى القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى أنه يوجد 48 ميناء بحريا منها 15 ميناء تجاريا.

وأضاف رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، أن المناطق الاقتصادية والاستثمارية في محور قناة السويس، مستعدة لاستقبال الاستثمارات الكورية في مختلف القطاعات بجانب مشروعات في ميناء السخنة والأدبية، مشيرًا إلى تنفيذ أكبر مشروع قومي للطرق بقيمة 13 مليار دولار.

وأكد " اللمعي" خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروعات بناء واصلاح السفن توفر فرصا للتعاون، خاصة في ترسانة الاسكندرية والسويس وغيرها، مشيرًا إلى أن مصر شهدت تزايدا في نشاط تداول الحاويات حيث بلغت 7.2 مليون حاوية في 2019، وبلغ عدد السفن التي مرت بالموانئ حوالي 14 ألف سفينة في عام 2019.

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