وزيرا خارجية الإمارات وإستونيا يبحثان سبل مكافحة كورونا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، خلال اتصال مرئي، مع نظيره الإستوني أورماس رينسلو، سبل مكافحة انتشار فيروس "كورونا" وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في العديد من المجالات، منها التكنولوجيا والأمن الغذائي وقطاع الدواء.وأكد بن زايد ورينسلو- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات البحثية وتبني الفحوصات المتطورة للكشف عن الحالات المصابة.وأشاد بن زايد بدعم إستونيا الصديقة لـ"إكسبو 2020 دبي"، معربًا عن تطلعه لمشاركة متميزة لإستونيا في هذا المعرض العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل.