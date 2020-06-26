رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية الإمارات وإستونيا يبحثان سبل مكافحة كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:02 م
عبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد آل نهيان،
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، خلال اتصال مرئي، مع نظيره الإستوني أورماس رينسلو، سبل مكافحة انتشار فيروس "كورونا" وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في العديد من المجالات، منها التكنولوجيا والأمن الغذائي وقطاع الدواء.

وأكد بن زايد ورينسلو- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات البحثية وتبني الفحوصات المتطورة للكشف عن الحالات المصابة.

وأشاد بن زايد بدعم إستونيا الصديقة لـ"إكسبو 2020 دبي"، معربًا عن تطلعه لمشاركة متميزة لإستونيا في هذا المعرض العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل.

موضوعات متعلقة

الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

طقس السبت مائل للحرارة.. والقاهرة 35

بعد قليل.. اجتماع عاجل بمقر الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الأهلي بسبب كورونا

حقيقة طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ40 جنيهًا

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«هابل» يرصد خفاشًا كونيًا يتحرك في أعماق الفضاء

دراسة: الأشعة فوق البنفسجية تدمر كورونا

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

الاختبارات تظهر اكتساب 20% من سكان موسكو الأجسام المضادة لكورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

سمير الأمير: 30 يونيو أنقذت مصر من براثن التأسلم السياسي

مصطفي نصر: تولي الإخوان للحكم كشف حقيقتهم للناس

«المقتنيات المفقودة».. هل عاد عكاز نجيب محفوظ إلى متحفه؟

صدور طبعة جديدة لكتاب «قلقٌ في العقيدة»