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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 48 يومًا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:01 م
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
أ ش أ
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال يوم واحد، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وذكرت السلطات أنها سجلت 103 حالات جديدة، وهي أعلى زيادة يومية منذ 9 مايو الماضي، موضحة أن أكثر من نصف الإصابات الجديدة سُجّلت في العاصمة طوكيو، والتي تخطت حاجز 50 إصابة يوميًا لليوم الثالث على التوالي، حسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

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