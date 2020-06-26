إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

أصيب، اليوم الجمعة، عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية فلسطينية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- باندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المنازل والمحال التجارية في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.