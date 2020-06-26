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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبير موسى: نطالب بتغيير الدستور التونسي الحالي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:40 م
عبير موسى
عبير موسى
منار احمد
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قال رئيسة حزب الدستور التونسي عبير موسى، اليوم الجمعة، اتهامات بالتكفير تحدث قبة البرلمان التونسي، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأضافت موسى، كل من يتحالف مع الحزب الحاكم للبرلمان يخالف القوى المدنية، مضيفة إلى أن التحالف مع النهضة يعتبر خيانة للقوى المدنية.

فيما طالبت موسى بتغيير الدستور الحالي، فيما أشارت إلى أنه كل من تخالف مع الإخوان خرج من السلطة بطريقة مهنية.

وعزت موسي سبب الأزمة، أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وحزب النهضة، رغبته في تغيير التركيبة السياسية.

وتابعت، ستكشف وقائع وجرائم النهضة في البرلمان، مكافحة الفساد شعار ترفعه قوي سياسية.

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