تدمير 3 أوكار لـ«داعش» في عمليتين ببعقوبة العراقية

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الجمعة، نتائج تنفيذ عمليتين أمنيتين لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي شرق وشمال شرق مدينة بعقوبة.وقال المصدر، في تصريحات، إن نتائج العملية الاستباقية الأولى التي نفذتها قوات أمنية مشتركة في قرى جميل الخضير وشلباية الأولى جنوب ناحية كنعان، شرق بعقوبة، أسفرت عن العثور على وكرين لداعش الإرهابي، يضمان قنابل هاون وأعتدة وحقيبة منظار ليلي تم تدميرها بالكامل.وأضاف المصدر أن العملية الأخرى التي نفذت في حوض سنسل، شمال شرق بعقوبة، أسفرت عن العثور على وكر ومعبر مائي، موضحا أن العمليتين تأتيان ضمن استراتيجية تجفيف منابع الإرهاب.