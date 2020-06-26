121 إصابة جديدة بكورونا في السنغال
الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:33 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء ألف و57 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 6 آلاف و354 إصابة مؤكدة.
وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل تعافي 31 مصابا، ليبلغ إجمالي المتعافين 4 آلاف و193 شخصا، وبلغت الوفيات 98 وفاة، وتلقى ألفين و62 مصابا العلاج في المستشفيات.
وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل تعافي 31 مصابا، ليبلغ إجمالي المتعافين 4 آلاف و193 شخصا، وبلغت الوفيات 98 وفاة، وتلقى ألفين و62 مصابا العلاج في المستشفيات.