ندوة رقمية لمؤسسة بطرس غالي حول تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد

تنظم مؤسسة "كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة" بعد غد (الأحد) الحوار الرقمي الرابع حول تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) على الاقتصاد، بمشاركة مجموعة من خبراء الاقتصاد والمال حول العالم.ويبحث المشاركون في الندوة، والتي تعقد تحت عنوان "الاقتصاد بعد جائحة كورونا- نحو عالم اكثر رفاهية وعدالة"، التحديات التي كشفتها الجائحة والدروس المستفادة من الازمة والتدابير التي يتعين اتخاذها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للتعامل بسلاسة مع الكوارث المستجدة.ومن المقرر أن يشارك في الندوة الافتراضية، بحسب بيان للمؤسسة اليوم الجمعة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمود محي الدين ممثل أمين عام الامم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، ورولى دشتي وكيل الامين العام للأمم والمدير التنفيذي للاسكوا، والسير داني ألكسندر نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.ومن المقرر أن يلقي الكلمة الافتتاحية للندوة الافتراضية ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة "كيميت بطرس غالي"، وتدير الحوار السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.