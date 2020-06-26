«المصريين الاحرار» يشارك في توصل الكهرباء لأولاد مصادف بمطروح 

شارك حزب المصريين الاحرار بقيادة سلطان الشيخ الزعيري أمين المحافظة برفقة حافظ حسين مدير التخطيط ورئيس الوحدة المحلية برأس الحكمة، رئيس الوحدة المحلية بالداخلة، رئيس الوحدة المحلية لقرية القواسم، في متابعة تركيب أعمدة الإنارة لتوصيل التيار الكهربائي لتجمع اولاد مصادف لاول مرة.كان عدد من أهالي المنطقة قد تقدموا بشكوي خلال شهر رمضان الماضي لحزب المصريين الاحرار مطالبين بتوصيل التيار الكهربائي للتجمع ورفع معاناتهم من الظلام والعزلة.وعلي الفور تقدم الزعيري للواء خالد شعيب محافظ مطروح بطلب تركيب اعمدة انارة لتجمع اولاد مصادف الذي يتكون من 29 منزل وخلال استجابة سريعة من محافظ مطروح تم ارسال لجنة لعمل معاينة لاتخاذ اللازم.