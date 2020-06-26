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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الاحرار» يشارك في توصل الكهرباء لأولاد مصادف بمطروح 

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:58 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
إسلام نصير
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شارك حزب المصريين الاحرار بقيادة سلطان الشيخ الزعيري أمين المحافظة برفقة حافظ حسين مدير التخطيط ورئيس الوحدة المحلية برأس الحكمة، رئيس الوحدة المحلية بالداخلة، رئيس الوحدة المحلية لقرية القواسم، في متابعة تركيب أعمدة الإنارة لتوصيل التيار الكهربائي لتجمع اولاد مصادف لاول مرة. 

كان عدد من أهالي المنطقة قد تقدموا بشكوي خلال شهر رمضان الماضي لحزب المصريين الاحرار  مطالبين بتوصيل التيار الكهربائي للتجمع ورفع معاناتهم من الظلام والعزلة.

وعلي الفور تقدم الزعيري  للواء خالد شعيب محافظ مطروح بطلب تركيب اعمدة انارة لتجمع اولاد مصادف الذي يتكون من 29 منزل  وخلال استجابة سريعة من محافظ مطروح تم ارسال لجنة لعمل معاينة لاتخاذ اللازم.


حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار

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