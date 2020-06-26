«الشؤون الإسلامية»: الإخوان يظنون أنهم أكبر من السيادة المصرية

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه خلال العام الذي حكم فيه الإخوان اختفى تماما عنصر الكفاءة في اختيار العناصر المسؤولة في الدولة، مشيرا إلى أن جماعة الأخوان دائما ما تظهر نفسها على أساس أنها جماعات دعوية دينية، وتظهر باسم الدين.وأضاف عبد الغني هندي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ملف الدعوى الإسلامية من أفشل الملفات التي تبنتها تلك الجماعة، لافتا إلى أن الدعوة تتسم بالوسطية والاعتدال، وهما الصفات التي تنعدم تماما لدي جماعة الإخوان.وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن الإخوان ليس تنظيما وطنيا، بل تنظيم خارجي يستغل موارد الدولة لتحقيق أهداف شخصية لأفراده، موضحًا أن الإخوان دائما ينظرون لمصر نظرة مزرية ويظنون أن تنظيمهم الممتد في كثير من الدول أكبر من سيادة الدولة المصرية.