خبير: التعايش مع كورونا مرتبط بتطبيق الإجراءات الوقائية

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن الأطقم الطبية هم أبطال معركة مواجهة جائحة كورونا، وهم في الصفوف الأولى ضد الفيروس، لافتا إلى أن نجله يعمل طبيبًا ضمن الأطقم الطبية في مواجهة كورونا.وأشار "شاهين" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن خطورة المعركة ونقص بعض المعدات في بداية الأزمة لم يمنع الأطباء من المواجهة.وشدد على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية حتى لا تقع المنظومة الصحية، فهى طوق النجاة من الجائحة، موضحا أن التعايش مع كورونا مرتبط بتطبيق الإجراءات الوقائية، محذرا من التراخي في تطبيق القواعد الاحترازية في ظل تخفيف القيود.