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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 إصابات جديدة بكورونا في هونج كونج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:46 م
كورونا في هونج كونج
كورونا في هونج كونج
أ.ش.أ
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أعلنت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المنطقة إلى 1196 شخصًا.

وذكر مركز الحماية الصحية التابع للمنطقة، في بيان اليوم، أن الحالات الجديدة هم ثلاثة ذكور وجميعهم لديهم تاريخ سفر إلى الخارج خلال حضانتهم للمرض، وأن الدراسات الوبائية وتقفي أثر المخالطين لهم جارية الآن.

وحث المركز المواطنين على تجنب جميع رحلات السفر الخارجية غير الضرورية في الوقت الذي مازال فيه وضع (كوفيد-19) خطيرا، ومازال هناك تزايد متواصل في عدد حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم.

وأشار المركز إلى أن 97 حالة من بين إجمالي المصابين ما زالت بالمستشفيات بينهم حالة واحدة حرجة.

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