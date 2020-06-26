ضبط 2 بتهمة النصب على المواطنين في دمياط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قطاع شرق الدلتا إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على إثنين من كوادر فريق بليفرز بدمياط وإتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم التجارة الإلكترونية والتسويق الشبكى وتحقيق أرباح خيالية لشركة وهمية بناءً على بلاغات مقدمة لأكثر من 100 مواطن تم النصب عليهم.وتم عرضهم على نيابة بندر دمياط على ذمة المحضر رقم 1910 لسنة 2020 إدارى قسم أول دمياط، وأمرت النيابة بحبس “م.م” أربعة أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل زوجته “ر.س.ح” بكفالة عشرون ألف جنيه على ذمة القضية وأمرت بفحص الهواتف المحمولة واللاب توب المضبوطين بحوزه المتهمين وأمرت بضبط وإحضار باقى التشكيل.