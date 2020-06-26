«الشئون الإسلامية»: قضاء مصالح الناس مقدم على تأدية الفرائض

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إنسان يتحمل مسؤوليته ومسؤولية من حوله في ظل انتشار فيروس كورونا، منوها بأنه إذا كانت صلاة شخص في المسجد ستسبب ضررا للناس فالأولى به أن يصلي في منزله.وأشار "هندي" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن قضاء مصالح الناس مقدم على تأدية الفرائض، وحياة الإنسان مقدمة حتى على فكرة حصوله على المال، منوها بأن من يشعر أن لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويتوجه للمسجد مثله مثل القاتل.وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحفاظ على عدم إصابة الإنسان بفيروس كورونا مقدم على أي أمر، لافتًا إلى أن من سيصلي في البيت خوفا من أن يصيب أحد بضرر سيحصل على نفس ثواب المصلي في المسجد.