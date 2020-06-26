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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول جميع العالقين السودانيين بمصر إلى دولتهم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:37 م
عادل النور، رئيس
عادل النور، رئيس الجالية السودنية بأسوان
أ.ش.أ
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انتهت القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان، من تفويج جميع العالقين السودانيين بأسوان والقادمين من مختلف المحافظات المصرية، والراغبين في العودة إلى السودان بالتنسيق مع لجنة الطوارئ ونادي رجال الأعمال والبعثة القنصلية ومكتب الجالية بأسوان والسلطات الرسمية بأسوان.

وقال عادل النور، رئيس الجالية السودنية بأسوان، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه تم تفويج العالقين عبر الحافلات على مدار 4 أيام، وتم إجلاء 450 عالقا في 21 يونيو الجاري على متن 10 حافلات عبر معبر (ارقين) البري الحدودي جنوب أسوان وتم حجزهم بالخرطوم، وفي 23 يونيو تم إجلاء 317 عالقا بعدد 7 حافلات عبر معبر ارقين وتم حجرهم بالخرطوم.

وأضاف أنه في 25 يونيو تم إجلاء 270 عالقا بعدد 6 حافلات تحركت نحو معبر (ارقين)، بالإضافة إلى 49 عالقا، غادروا بعرباتهم الخاصة عبر معبر (ارقين) في ذات الفترة، كما تم إجلاء عدد من عالقي (وادي حلفا) عبر معبر (اشكيت)، مؤكدا أن جميع العالقين السودانين وصولوا بسلامة إلى أرض الوطن.

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